Komm zur ersten Versammlung am 1. März!

In Stuttgart-Untertürkheim entsteht unser Jugendzentrum. Seit mehreren Monaten arbeiten wir daran, dass aus einem alten Container ein richtiger Eye-Catcher wird.

Am Sonntag, 1. März, treffen wir uns von 11 Uhr bis 13 Uhr zur ersten Versammlung:

Erstens wählen wir einen Verwaltungsrat. Er wird einmal im Jahr gewählt und koordiniert die Teams.



Zweitens gründen und erweitern wir das Öffentlichkeits-Team (Programm, Werbung, Internet), das Bauteam (Aufbau, Reparatur, Verschönerung) und das Service-Team (Finanzen, Versorgung, Hygiene, Sicherheit). Das Jugendzentrum ist selbstorganisiert.



Drittens braucht das Zentrum einen Namen. Ihr habt Ideen? Schickt sie bis zum 27. Februar an rebell-bw@gmx.de. Der Name soll rebellisch sein, Mut ausstrahlen, kurz und erkennbar sein. Die drei besten kommen ins Rennen. Tipp: Unser Partner-Jugendzentrum in Gelsenkirchen heißt „Che“ (nach dem Revolutionär Che Guevara).



Also, überleg dir, wo du dich einbringen kannst, oder komm am 1. März einfach so vorbei! Es gibt kleine Snacks.



Bis zum 1. März ist es noch lange hin. Doch keine Sorge, schon am 24. Januar wird wieder angepackt. Von 9 Uhr bis 16 Uhr bauen wir gemeinsam. Dieses Mal sichern wir den Container und helfen bei Arbeiten des Arbeiterbildungszentrums.

Wann und wo?

Arbeiterbildungszentrum Süd, Bruckwiesenweg 10, 70327 Stuttgart.

Hier geht es zur Homepage des Jugendzentrums Che in Gelsenkirchen, das Partner-Jugendzentrum des neuen Zentrums in Stuttgart ist.