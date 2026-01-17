Pressemitteilung der Konföderation der Gemeinschaften Kurdistans
Kriegsverbrecher dürfen nicht hofiert werden
Zu den Protesten gegen den Staatsbesuch von Ahmad al-Shaara und gegen Kriegsverbrechen in Syrien in Berlin, Bonn und weiteren deutschen Städten schreibt die Konföderation der Gemeinschaften Kurdistans:
Am 19. Januar rufen zahlreiche Organisationen, Initiativen und Einzelpersonen zu Demonstrationen gegen den Staatsbesuch von Ahmad al-Shaara (alias „al-Jolani“) in Deutschland auf. Der selbsternannte syrische Übergangspräsident und frühere Anführer islamistischer Milizen soll an diesem Tag von Bundeskanzler Friedrich Merz in Berlin empfangen werden.
Hier die Infos zur Demonstration in Berlin – aktualisierte Route
- Der Demoaufruf lautet „Ahmad al-Scharaa: von Merz eingeladen, von uns angeklagt“.
- Sie findet am 19. Januar, ab 16 Uhr statt.
- Start ist am Bundeskanzleramt im Wilhelmsgarten. Von dort aus wird sich die Demonstration in Richtung Brandenburger Tor bewegen und sich einer weiteren Kundgebung anschließen.