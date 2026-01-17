Kriegsverbrecher dürfen nicht hofiert werden

Am 19. Januar rufen zahlreiche Organisationen, Initiativen und Einzelpersonen zu Demonstrationen gegen den Staatsbesuch von Ahmad al-Shaara (alias „al-Jolani“) in Deutschland auf. Der selbsternannte syrische Übergangspräsident und frühere Anführer islamistischer Milizen soll an diesem Tag von Bundeskanzler Friedrich Merz in Berlin empfangen werden.

Hier die Infos zur Demonstration in Berlin – aktualisierte Route