Spanien
Landesweiter Ärztestreik für bessere Arbeitsbedingungen
In ganz Spanien hat am Mittwoch ein landesweiter zweitägiger Ärztestreik begonnen. Sie fordern ein spezielles Gesetz für die Ärzteschaft, um ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern und protestieren gleichzeitig gegen ein vom Gesundheitsministerium ausgehandeltes Rahmengesetz. An der Arbeitsniederlegung beteiligen sich medizinische Fachkräfte in Madrid, Katalonien, dem Baskenland, Galicien, Navarra, der Autonomen Gemeinschaft Valencia, Murcia und Asturien, darunter auch Hausärzte im ganzen Land. Die Mobilisierung wird von Demonstrationen in mehreren Städten begleitet. In Barcelona demonstrierten am Mittwoch 1.000 Menschen.