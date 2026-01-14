Leverkusen: Protestkundgebung gegen heutige Veranstaltung der AfD-Jugend-Organisation

Dagegen gibt es eine Protestkundgebung.

Wann und wo?

Die Kundgebung findet um 18.30 Uhr vor der Gaststätte „RUSTICA“ statt, in der die AfD-Jugendorganisation die Veranstaltung durchführt.

Wer?

Es protestieren Antifaschisten, MLPD, ROTFÜCHSE und REBELL.

Der REBELL schreibt: Wir lassen den Faschisten keinen Fußbreit in den Herzen und Köpfen der Jugend. Unsere Zukunft: echter Sozialismus! Organisier Dich im REBELL!"





Die ROTFÜCHSE schreiben in ihren Rotfuchsregeln: „Wir sind aktiv für Völkerfreundschaft, den Schutz der Umwelt und gegen Krieg und Faschismus!"

Organisieren wir gemeinsam den antifaschistischen Widerstand gegen die akute Gefahr des Faschismus und die Weltkriegsgefahr. Alle zusammen gegen den Faschismus!