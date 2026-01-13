USA
Minneapolis: Auch Schüler protestieren gegen ICE-Einsätze
Am Montag beteiligten sich Hunderte von Schülern mehrerer High Schools im Großraum Minneapolis an friedlichen Protesten und Streiks gegen die Einwanderungsbehörde und die Ermordung von Renee Nicole Good. An der Roosevelt High School verließen Hunderte von Schülern den Unterricht und veranstalteten am Nachmittag eine Kundgebung. Bei der Kundgebung skandierten die Schüler Parolen gegen die ICE und trugen Schilder mit Aufschriften wie „Beat the heat, melt the ICE” (Besiegt die Hitze, schmelzt die ICE), „No human is illegal” (Kein Mensch ist illegal) und „ICE is the domestic terrorist” (Die ICE ist der heimische Terrorist). Auch die Schüler der Maple Grove High School verließen den Unterricht, blieben jedoch auf dem Schulgelände, um ihre Solidarität mit Einwanderern und Good zu bekunden. Am Wochenende gab es landesweit 1.000 Proteste – in Großstädten beteiligten sich tausende, in kleinen Orten Hunderte.