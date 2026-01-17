Palästinasolidarität

Neue Videos auf dem YouTube-Kanal von "Palästina muss leben"

Auf dem Youtube-Kanal der neu gegründeten Palästinasolidaritätsorganisation Palästina muss leben (Palestine must live) werden immer wieder Videos von Aktivitäten oder von vor Ort aus Gaza gepostet. Aktuell sind zwei Videos von Gazamahnwachen online.


Hier geht es zum YouTube-Kanal von Palästina muss leben.