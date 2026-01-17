Neue Videos auf dem YouTube-Kanal von "Palästina muss leben"

Seit Montag streiken 15.000 Krankenschwestern in zehn großen privaten Krankenhäusern in der Stadt New York. Sie fordern mehr Personal, die Finanzierung von Gesundheitsleistungen und Schutz vor Gewalt am Arbeitsplatz, die oft von Patienten ausgeht. Bürgermeister Zohran Mamdani, der erst seit zwei Wochen im Amt ist, schloss sich den Streikposten an, um die Streikenden zu unterstützen. „Sie verlangen keine millionenschweren Gehälter. Was sie fordern, ist die Sicherung ihrer Renten, Schutz an ihrem Arbeitsplatz und die Bezahlung und Gesundheitsleistungen, die ihnen zustehen“, erklärte Mamdani gegenüber Reportern. Das NewYork-Presbyterian ist neben Mount Sinai und Montefiore eines von drei Gesundheitskonzerne, die von dem Streik betroffen sind.