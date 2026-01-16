Antifaschismus

Nürnberg: Moderner Faschismus und Gewerkschaften

In Nürnberg findet am 21. Februar eine antifaschistische Veranstaltung mit dem Titel „Wie moderne Faschisten die Gewerkschaften zerschlagen wollen und wie wir das verhindern“ statt. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr in den Räumen der DIDF Nürnberg, Wiesenstr. 86.