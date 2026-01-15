Israel
Ost-Jerusalem: Schulstreik gegen Repression
Mindestens 25.000 Schüler im israelisch besetzten Ostjerusalem beteiligen sich an einem Streik, nachdem Israel Lehrern aus dem besetzten Westjordanland den Zugang verwehrt hat. Der Streik wurde vom Generalsekretariat der christlichen Bildungseinrichtungen in Jerusalem ausgerufen, später schlossen sich alle Privatschulen in Ostjerusalem an. Der Streik folgt auf die Entscheidung Israels, die Anzahl der Tage zu begrenzen, an denen Lehrern aus dem Westjordanland Arbeitsgenehmigungen erteilt werden. Nach israelischen Vorschriften müssen Palästinenser eine Genehmigung des israelischen Militärs einholen, um die Kontrollpunkte zwischen dem Westjordanland und Ostjerusalem passieren zu dürfen.