Schrottwichteln und Winterglühen!

Was erwartet euch?

Es gibt Glühwein und Kinderpunsch, zu essen gibt es Currywurst und eine vegetarische Alternative.



Unter dem sogenannten Schrottwichteln verbirgt sich eine tolle Methode, Geschenke / Gegenstände, die noch wertvoll sind, mit denen man selber aber nichts mehr anfangen kann, sinnvoll weiterzuschenken. Wer mitmachen will, bringt also etwas Schönes mit – es muss nicht neu sein, aber gut erhalten. Bitte verpackt, damit die Spannung steigt.



Dann wird durch verschiedene Würfelrunden jeder Mitspieler mit einem Geschenk versorgt. Wir freuen uns auf viele Besucher – bis Freitag!