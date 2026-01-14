Bistro inne Mitte in Gelsenkirchen lädt ein
Schrottwichteln und Winterglühen!
"Schrottwichteln und Winterglühen!" Unter diesem Motto wollen wir den kommenden Freitag, 16. Januar, im Bistro ganz entsprechend der Kälte und des erst kurz vergangenen Weihnachtsfestes gestalten.
Was erwartet euch?
Es gibt Glühwein und Kinderpunsch, zu essen gibt es Currywurst und eine vegetarische Alternative.
Unter dem sogenannten Schrottwichteln verbirgt sich eine tolle Methode, Geschenke / Gegenstände, die noch wertvoll sind, mit denen man selber aber nichts mehr anfangen kann, sinnvoll weiterzuschenken. Wer mitmachen will, bringt also etwas Schönes mit – es muss nicht neu sein, aber gut erhalten. Bitte verpackt, damit die Spannung steigt.
Dann wird durch verschiedene Würfelrunden jeder Mitspieler mit einem Geschenk versorgt. Wir freuen uns auf viele Besucher – bis Freitag!