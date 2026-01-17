Seoul: Tausende Busfahrer streikten für höhere Löhne

Tausende Busfahrer in Seoul haben ihren Streik am Mittwochabend beendet, nachdem die Gewerkschaft sich mit dem Verband der Stadtbusunternehmen von Seoul auf eine Lohnerhöhung geeinigt hatte. Die Gewerkschaftsmitglieder von 64 Busunternehmen hatten am Dienstag die Arbeit niedergelegt und damit den Betrieb von 6.500 Bussen auf 394 innerstädtischen Linien lahmgelegt. Die Lohn- und Tarifverhandlungen waren seit dem Scheitern der Verhandlungen im Mai 2025 in einer Sackgasse gelandet. Ein Gericht hatte entschieden, dass regelmäßige Bonuszahlungen in den regulären Lohn der Busfahrer einzubeziehen sind. Die Unternehmer weigern sich jedoch, die ausstehenden Löhne zu zahlen. Beide Seiten einigten sich darauf, den Grundlohn um 2,9 Prozent anzuheben, was 0,5 Prozent über den Vermittlungsvorschlägen liegt, aber unter der Forderung der Gewerkschaft von 3 Prozent.