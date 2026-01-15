USA
Shelby: Streik bei ArcelorMittal
In Shelby, Ohio, streiken mehr als 450 Beschäftigte von ArcelorMittal, die Mitglieder der Gewerkschaft Steelworkers sind, nachdem am Montag keine Einigung erzielt wurde. Das Werk ist das größte ArcelorMittal-Werk in ganz Ohio. Die Gewerkschaft sagt, dass das Unternehmen die Erwartungen in Bezug auf Löhne und Krankenversicherung nicht erfüllt habe. Das Schwierigste für die meisten Arbeitnehmer sind jedoch die intensiven Arbeitszeiten, die den Arbeitnehmern nur wenige freie Tage im Monat lassen. Ein wichtiger Streitpunkt ist ein alternativer Schichtplan.