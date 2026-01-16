Solidarität mit den Kollegen von Stellantis in Tychy

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

als Koordinierungsgruppe für Stellantis haben wir von den Plänen für Massenentlassungen im Werk Tychy erfahren. Wir stehen solidarisch an eurer Seite im Kampf um jeden Arbeitsplatz! Bitte, teilt uns mit, welche Art der Unterstützung ihr jetzt braucht!



Wir wissen, dass auch andere Werke in Italien, Deutschland, Frankreich und Spanien von Entlassungen oder Werksschließungen bedroht sind. Deshalb bereiten wir als einen internationalen Aktionstag der Stellantis-Belegschaften für Ende März vor, als Zeichen des gemeinsamen Protestes und Widerstands. Wir laden euch herzlich ein, euch an diesem Aktionstag zu beteiligen.

Mit solidarischen Grüßen