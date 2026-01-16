Kampf um jeden Arbeitsplatz
Solidarität mit den Kollegen von Stellantis in Tychy
Für die Koordinierungsgruppe Stellantis in der Internationalen Automobilarbeiterkoordinierung schreiben Verena Vöhringer, Tiziano Loreti und Fritz Hofmann an die Kolleginnen und Kollegen des Stellantis-Werks in Tychy, in dem über 700 Arbeitsplätze vernichtet werden sollen:
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
als Koordinierungsgruppe für Stellantis haben wir von den Plänen für Massenentlassungen im Werk Tychy erfahren. Wir stehen solidarisch an eurer Seite im Kampf um jeden Arbeitsplatz! Bitte, teilt uns mit, welche Art der Unterstützung ihr jetzt braucht!
Wir wissen, dass auch andere Werke in Italien, Deutschland, Frankreich und Spanien von Entlassungen oder Werksschließungen bedroht sind. Deshalb bereiten wir als einen internationalen Aktionstag der Stellantis-Belegschaften für Ende März vor, als Zeichen des gemeinsamen Protestes und Widerstands. Wir laden euch herzlich ein, euch an diesem Aktionstag zu beteiligen.
Mit solidarischen Grüßen