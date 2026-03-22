Subbotnik in Truckenthal am 28. / 29. März

Wir wollen hier den weiteren Ausbau unserer Versammlungshalle vorantreiben und unsere Ferienanlage weiter fit machen für die Saison.

Dazu wollen wir:

Das Dachgebälk fertig abschleifen.

Einbau von Türen in der Halle.

Maurerarbeiten.

Umbau eines Teils unserer Garage zur Verbesserung der Lagermöglichkeiten.

Ggf. Aufbau einer Küche u. v. m.

Natürlich werden wir auch Arbeiten für jeden Teilnehmer mit Einschränkungen und für Kinder vorbereiten. Zu einem Subbotnik gehört auch ein ansprechendes Kulturprogramm. Deshalb bitten wir auch darum, Instrumente oder Ähnliches für einen gemütlichen Abend mitzubringen. Anmeldungen sind erbeten über die Landesgeschäftsstelle Baden-Württemberg. Kurzentschlossene können sich auch direkt an den Ferienpark wenden.



MLPD Baden-Württemberg, Bruckwiesenweg 10, 70327 Stuttgart, Tel.: 0711 / 235866, E-Mail: bawue@mlpd.de

Ferienpark Thüringer Wald, Im Waldgrund 1, 96528 Schalkau, Tel.: 036766 / 847 62, E-Mail: info@ferienpark-thueringer-wald.de.