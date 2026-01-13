Italien
Tarent: Stahlarbeiter protestieren nach tödlichem Arbeitsunfall
Ein Arbeiter, der im Stahlwerk 2 des ehemaligen Ilva-Werks in Tarent beschäftigt war, Claudio Salamida, 47, starb am Montag, nachdem er vom fünften in den vierten Stock des Werks gestürzt war. Die Nachricht wurde von Gewerkschaftsquellen gemeldet. Berichten zufolge war der Mann gerade damit beschäftigt, die Ventile zu überprüfen, als sich der Unfall ereignete. Nach dem tödlichen Unfall, der sich in Taranto bei Acciaierie d'Italia unter Verwaltung ereignet hat, riefen die Gewerkschaftsorganisationen Fim, Fiom und Uilm einen 24-stündigen Streik aus, der sofort beginnen und an allen Standorten der Gruppe mit territorialen Zweigstellen stattfinden sollte. Gefordert wird eine gründliche Überprüfung der Arbeitssicherheit.