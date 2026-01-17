Truckenthal: Freizeit-Programm 2026

Vom 14. Februar bis zum 22. Februar kann Winterurlaub im Thüringer Wald gebucht werden. Möglich ist Skilanglauf am Rennsteig Silbersattel. Hier stehen 35 Kilometer Loipen und Skiwanderwege zur Verfügung. Man kann Ski- oder Snowboardfahren lernen – an nur einem Tag! Rodeln, Tubing und Kinderlift für die ganze Familie sind möglich. Man kann gemeinsam bei Sauna, Punsch, einem Spieleabend und Lagerfeuer entspannen.

Vom 28. März bis zum 3. April kann man eine Osterwohlfühlwoche buchen. Es gibt wechselnde tägliche Angebote: Yoga, Qigong, Tischtennis, Waldbaden und einen Umweltvortrag. Optional werden ärztliche Begleitung beim Fasten nach Buchinger angeboten bzw. ein Tag mit vier Einheiten von einer zertifizierten Yoga-Trainerin und Saunabesuche.

Vom 14. bis 20. September ist eine Herbstliche Wanderwoche am Rennsteig im Programm. Der Rennsteig ist der älteste Fernwanderweg Deutschlands. Auf 169,3 Kilometern führt er von Hörschel an der Werra über Eisenach durch den Thüringer Wald, das Thüringer Schiefergebirge und den Frankenwald nach Blankenstein an der Saale.

Die Wanderungen finden mit erfahrenen Wanderführern statt. Die Streckenlänge beträgt circa 10 Kilometer. Eine Route führt auf den Bleßberg (ca. 870 Meter) über den Steger nach Siegmundsburg (Höhenweg). Es ist eine dialektische Waldwanderung im Programm. Eine Stadtführung durch die charmante Altstadt von Schalkau wird angeboten. Anschließend gibt es eine Weinprobe.

Für alle Angebote sind Anmeldungen beim Ferienpark Thüringer Wald nötig: E-Mail info@ferienpark-thueringer-Wald.de. Telefon: 036766 / 84762

Alle Preise und weiteren Informationen gibt es auf den angehängten Flyern oder auf der Homepage des Ferienparks Thüringer Wald.