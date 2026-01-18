Fernsehtipp

"Trump und die Tech-Giganten – Das Spiel um Macht"

Diese WDR-Dokumentation zeigt, wie US-Tech-Milliardäre enge Kontakte zur neuen amerikanischen Regierung haben, und beschäftigt sich mit der Frage: "Wie groß ist ihr Einfluss unter Trump?"


Die Dokumentation ist hier in der ARD-Mediathek zu finden

 