"Trump und die Tech-Giganten – Das Spiel um Macht"

Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in der pakistanischen Provinz Belutschistan organisierten am 12. Januar einen landesweiten Protest, um höhere Zulagen durchzusetzen. Die Proteste in Quetta führten zu Straßenblockaden und Festnahmen. Die Proteste wurden von der Balochistan Grand Alliance (BGA) organisiert. Die Demonstranten blockierten wichtige Autobahnen, die die Provinzhauptstadt Quetta mit Karachi, Taftan, Gwadar, Sindh und anderen Orten verbinden. Die Regierung von Belutschistan reagierte mit einem harten Vorgehen und nahm mehr als 50 Arbeiter fest. Die BGA, eine gemeinsame Plattform und Vertretung verschiedener Gewerkschaften und Verbänden von Regierungsangestellten in der Provinz, erklärte, die nächste Aktion werde ein Sit-in in der Nähe der Red Zone in Quetta am 20. Januar sein. Die Arbeiter drohten mit einer „Jail Bharo”-Bewegung (Füllt die Gefängnisse), falls ihre Forderungen nicht erfüllt würden.