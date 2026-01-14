Unterdrückung betrifft auch kleinbürgerliche Zwischenschichten

Verschiedene Teile des Kleinbürgertums sowie Arbeiter, Frauen, Studenten und unterdrückte ethnische Gruppen sind alle der Unterdrückung durch das islamisch-faschistische Regime ausgesetzt. Wenn man sich die progressiven und linken Bewegungen genau ansieht, kann man bereits zwei spontane Kriterien erkennen, die von unten kommen und als Grundlage für die Einheit dienen können. Erstens eine klare und kompromisslose Ablehnung des islamisch-faschistischen Regimes – Nein zu jeder faschistischen islamischen Herrschaft. Dies ist das primäre Kriterium, das eine Bewegung als progressiv definiert. Zweitens ein gemeinsames Verständnis, dass die Zukunft des Landes frei von imperialistischer Intervention sein muss, sei es vom westlichen oder vom östlichen Block.

Innerhalb der Linken selbst gibt es einen heftigen Streit über diesen zweiten Punkt. Einige Kräfte versuchen, Russland und China zu rechtfertigen oder zu verteidigen, während andere glauben, dass die Unterstützung durch den US-Imperialismus positive Veränderungen bewirken könnte. Unsere Aufgabe ist es, gegenüber den breiten Massen eine klare Position zu beziehen: Nein zu jeder imperialistischen Intervention, ohne Ausnahme. Imperialismus, in welcher Form auch immer, ist mit echter Befreiung unvereinbar.

Das zentrale Ziel dieser Einheitsfront muss die Schaffung eines starken und unabhängigen Lagers sein, das in der Lage ist, sich dem gegnerischen Lager entgegenzustellen, das vom US-Imperialismus unterstützt und politisch von Persönlichkeiten wie dem Sohn des Schahs vertreten wird. Er ist nicht nur ein Gegner des islamischen Regimes, sondern auch ein erbitterter Feind der breiten Massen. Eine der unmittelbaren Aufgaben dieser zukünftigen Einheitsfront besteht daher darin, das Bewusstsein der Massen für diese Realität mit all ihren politischen Implikationen zu schärfen.

Imperialisten und ihre lokalen Marionetten können niemals Verbündete des Volkes sein. Diese Wahrheit aufzudecken und sich darauf zu organisieren, ist unerlässlich, wenn die Einheitsfront zu einer echten Kraft werden soll, die in der Lage ist, den Kampf zu einem demokratischen und wirklich emanzipatorischen Ergebnis zu führen. Erst wenn wir diese Volksfront erfolgreich geschaffen haben, bietet sich uns die richtige Gelegenheit, sozialistische Strategien für sie zu entwickeln.