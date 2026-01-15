Veranstaltung "Fernbahntunnel Frankfurt – (k)ein Thema für den Kommunalwahlkampf!?"

Die Moderation und Einführung wird Karl-Heinz Peil für die Initiative Takt vor Tempo Rhein-Main halten. Er spricht zum Thema: "Der Fernbahntunnel: Herzstück oder Herzinfarkt für die Verkehrswende in Frankfurt?"



Die Podiumsteilnehmer werden sein: Dr. Christoph Engelhardt, München – Dipl.-Physiker, Mitglied von Bürgerbahn Denkfabrik und Betreiber des Infoportals wikireal.info. Er spricht zu dem Thema: "Explodierende Kosten und unwägbare Risiken von Tunnelprojekten – Die Negativbeispiele Stuttgart 21 und 2. Stammstrecke in München". Weiter spricht Gerd Schmanke Schmanke – Consultant für Mobilität und Logistik – zum Thema "Die tatsächliche Kapazität des Frankfurter Hauptbahnhofs aus fachlicher Sicht". Ein noch nicht namentlich bekanntes Mitglied der Gewerkschaft der Eisenbahner Deutschlands (GdL) wird zu dem Thema "Großprojekte der Deutschen Bahn aus gewerkschaftlicher Sicht" referieren.

Wann und wo?

Die Veranstaltung findet am 19. Februar, um 19 Uhr, im Gallus-Theater, Kleyerstraße 15, Frankfurt am Main, statt und wird vom BUND Kreisverband Frankfurt, den Naturfreunden Frankfurt und dem GEW Stadtverband Frankfurt unterstützt.

Hier gibt es die Vorderseite des Veranstaltungsflyers

Hier gibt es die Rückseite des Veranstaltungsflyers