Von wegen, alles nur Träume ...

Eine Nachrichtensendung, die will ich eigentlich ebensowenig wie den Merz in meinen Träumen haben. Aber das haste nicht im Griff. Es geht wieder um Venezuela. Debatte im Sicherheitsrat. Greift doch der russische Vertreter den Überfall der USA auf Venezuela an als „Vorbote einer Rückkehr in eine Ära der Gesetzlosigkeit durch Gewalt, Chaos und Willkür“.

Na ja denke ich, die Besetzung der Krim und der Überfall auf die Ukraine waren ja nun auch nicht wirklich durchs Völkerrecht gedeckt. Dann kommt ein echter Lacher. Die venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado will ihren Friedensnobelpreis Trump übergeben. Sie verehre Trump als Verfechter der Freiheit, zitiert der Nachrichtensprecher. Fragt sich nur wessen Freiheit. Die Freiheit US-amerikanischer Ölkonzerne, die größten Erdölreserven der Welt ausbeuten zu können? Die Freiheit, als Beamter der US-Einwanderungsbehörde ohne Strafverfolgung eine Frau erschießen zu können? Die Freiheit, Gebiete anderer Länder, wie zum Beispiel Grönland, sich unter den Nagel reißen zu dürfen?

Genau das bestätigt jetzt ein zugeschalteter Journalist aus den USA. Trump habe in einem Interview mit der New York Times gesagt: „Ich brauche kein internationales Recht. Mein eigener Sinn für Moral. Mein eigener Verstand. Das ist das Einzige, was mich stoppen kann.“ Na ja, mit dem Verstand bin ich mir bei Trump nicht so sicher und wie sieht die Moral eines Faschisten aus? Es gilt das Recht des Stärkeren, fressen oder gefressen werden.

Plötzlich kommt meine Frau ins Zimmer, ich schrecke auf. Bin noch ganz aufgeregt von meinen Träumen. „Du ich muss Dir mal erzählen, was für einen Blödsinn ich geträumt habe.“ Sie hört aufmerksam zu und als ich fertig bin, schaut sie mich ganz ernst an. „So, das alles willst Du geträumt haben? Von wegen Träume. Wach endlich auf, das stimmt alles eins zu eins.“

Ich bin entsetzt. „Wie komm ich darauf, das alles geträumt zu haben?“ „Man nennt das Verdrängung oder Wunschdenken,“ sagt meine Frau. „Es wird mal Zeit, dass du dir die Wirklichkeit nicht immer nach deinen Vorstellungen zurechtbiegst. Ich empfehl Dir mal für den Anfang, jeden Abend die Artikel auf Rote Fahne News zu lesen.“ Sagts, geht wieder und lässt mich nachdenklich zurück. Aber wenn mans genau nimmt, hat se Recht, wo se halt Recht hat.