Wachsendes Interesse am Sozialismus

Diese Reise nach Berlin fand deutlich „außerhalb der Komfortzone“ statt: Eine Gruppe des Jugendverbands REBELL und der MLPD Heilbronn nahm am 11. Januar bei klirrender Kälte an der Demonstration für W.I.Lenin, Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg (LLL) teil.



In diesem Jahr kamen trotz der massiven Behinderungen im Bahnverkehr über 12.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Demonstration. Im Block des Internationalistischen Bündnisses nahmen Marxisten-Leninisten aus allen Kontinenten an der Demo und Kundgebung teil. Revolutionäre aus den Niederlanden, Irland, Tunesien, dem Iran, der Dominikanischen Republik und Kanada sprachen am offenen Mikrofon.



Unter den Demo-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern ist die jüngere Generation deutlich stärker vertreten, als in früheren Jahren. Sie verbindet der Widerstand gegen die faschistische Gefahr, gegen Militarisierung und imperialistische Kriege. Gewachsen sind die Aufgeschlossenheit und das Interesse am Sozialismus und an den Lehren aus dem Verrat in den früheren sozialistischen Ländern. Hier waren MLPD und REBELL gefragte Gesprächspartner. Nicht zuletzt wurden viele neue Kontakte geknüpft, und die Bündnisarbeit vor Ort wurde gestärkt.

Hier geht es zur Berichterstattung vom LLL-Wochenende auf Rote Fahne News

Hier geht es zur Berichterstattung Rote Fahne TV