Wehrpflicht wird immer mehr abgelehnt

Immer mehr junge Leute wollen sich nicht an einer Front verheizen lassen. Das beweist die sprunghafte Steigerung der Anträge auf Wehrdienstverweigerung.



Wie die Zeitschrift Das Sonntagsblatt heute berichtete, gingen über 72 Prozent mehr Anträge beim BAFzA (Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben) ein, das sind fast 4000 Anträge mehr als 2024.



Die "Augsburger Allgemeine" nannte eine Zahl von 2249 Anträgen auf Wehrdienstverweigerung in 2024. Weiter hieß es in dieser Zeitung: Allein im Dezember 2025, als der Bundestag das Wehrdienstmodernisierungsgesetz beschlossen hatte, seien 371 Anträge eingereicht worden, hieß es. Das seien innerhalb eines Monats fast doppelt so viele Anträge gewesen wie im gesamten Jahr 2021.



Im Februar 2022 begann Russland seinen Angriffskrieg auf die Ukraine. In der Folge ist die Zahl der Kriegsdienstverweigerer in Deutschland kontinuierlich gestiegen. Daran wird auch die zwangsweise Erfassung von 18-Jährigen durch eine Fragebogen von der Bundeswehr nichts ändern.



Männer werden von der Bundeswehr nach ihrem Interesse an der Bundeswehr gefragt. Für Frauen ist dies freiwillig. Auch die Musterung wird für 18-jährige Männer wieder Pflicht. Ziel ist laut Gesetz, die Truppenstärke der Bundeswehr bis zum Jahr 2035 von derzeit rund 184.000 Soldatinnen und Soldaten auf 255.000 bis 270.000 zu erhöhen. Sollten sich nicht genug Freiwillige melden, kann der Bundestag eine sogenannte Bedarfswehrpflicht beschließen, die in einem separaten Gesetz geregelt werden müsste.



Die Begründung der Herrschenden für die Wiedereinführung der Wehrpflicht ist ein angeblich akut drohender Angriff von Putins Truppen. Das ist sehr unwahrscheinlich, hat doch das Regime von Russland selbst Schwierigkeiten, Soldaten zu finden. Auch dort macht sich – was voll zu unterstützen ist – eine Kriegsmüdigkeit breit.

Im Übrigen droht auch Gefahr aus dem Westen: Trump will Grönland annektieren, der Überfall auf Venezuela lässt ebenfalls grüßen! Die größten Teile aller Bevölkerungen auf der Welt wollen keinen Krieg!



Es geht um die gegenseitigen Machtansprüche auf Weltherrschaft der imperialistischen Staaten wie Russland, der USA und China, aber auch anderer neuimperialistischer Staaten, wie z.B. Saudi-Arabien! Da ist es voll verständlich, dass die Bevölkerung vieler Staaten sich nicht zum Spielball der Imperialisten machen lassen will!