Wir müssen uns gegen die faschistische Beeinflussung schützend vor unsere Kinder stellen!

Schon Kinder werden dort massiv und gezielt von der AfD und anderen Faschisten angesprochen. Vor allem auf der Kurzvideo-Plattform Tiktok ist die AfD allgegenwärtig. Diese modernen Faschisten biedern sich der Jugend an, indem sie sich der Jugendsprache anpassen und gezielt deren Themen aufgreifen. Auch Kinder schauen sich AfD-Videos an mit dem Ergebnis, dass sie vom Algorthismus gehäuft AfD-Videos im Feed angezeigt bekommen. Der AfDler und Influencer Erik Ahrens fordert seine Partei zu einer Tiktok-Offensive unter Jugendlichen und Kindern auf. Denn dieses Medium sei ein „Fenster ins Gehirn, in das man reinsenden kann“ (so in der ARD-Dokumentation „GenAFD“). Nicht nur angesichts der weltweiten Krisen und Kriege suchen Kinder verstärkt nach Orientierung und Antworten.

Die faschistische AfD hat, mit Hilfe von finanziellen Mitteln (unter anderem unseren Steuergeldern), eine ganze „Tiktok-Armee“ aufgebaut, die unter (Pseudo-)Namen Video-Schnipsel zur Verherrlichung von AfD-Größen wie Alice Weidel, „Rechts-Rock“, übelste Hetze gegen ausländische Mitmenschen veröffentlichen. Wie geschmacklos ist, wenn sich ein Erik Ahrens über 7-Sekunden-Video auslässt, in dem sich angeblich eine Afrikanerin in einer Telefonzelle erleichtert? An solch ein primitives, volksverhetzendes Niveau sollen sich die Zuschauer gewöhnen? So wird die Unerfahrenheit von Kinder besonders ausgenutzt und in ihnen egoistisches und rassistisches Gedankengut geschürt.

Die AfD, die Partei des modernen Faschismus, wird von den bürgerlichen Medien, von Staat und Parteien weitgehend als „ganz normale Partei“ verharmlost. Ein Rotfuchs-Junge aus der Kinderorganisation der MLPD sagte beim Plakatieren zur letzten Bundestagswahl: „Die AfD plakatiert doch wie ihr von der MLPD und sie steht auf dem Wahlzettel.“

Kinder in Deutschland sind häufig Kinder in Migrantenfamilien. Kinder sind an die internationale Zusammensetzung ihrer Schulklasse gewöhnt. Wir erleben unter Kindern eine besondere spontane Hilfsbereitschaft beispielsweise für die Menschen in Gaza. Dann sehen sie in AfD-Videos ein T-Shirt mit der Aufschrift „Heimatliebe ist kein Verbrechen“. Alleine durchschauen Kinder nicht, dass die „Heimatliebe“ der AfD eine „Heimat Deutschland“ ohne Menschen anderer Nationalitäten meint. „Heimatliebe“ spricht Gefühle auch von Kindern an und verschweigt, dass die AfD Ausländer aus der Heimat ausgrenzt und Front macht gegen „illegale“, angeblich schwerkriminelle Zuwanderer, die Nationalitäten gegeneinander aufwiegelt, das „Deutsche zuerst“ schürt – und „millionenfach abschieben“ will.

Wir müssen heute eine kindgerechte antifaschistische Aufklärung machen und uns schützend vor unsere Kinder stellen - dagegen, dass sie faschistisch beeinflusst werden. Was heißt das?