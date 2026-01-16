Zalando: „Die Schließungspläne müssen vom Tisch – jetzt Aktionen vorbereiten“

2700 Arbeitsplätze sollen mit der Schließung des Verteilzentrums in Erfurt vernichtet werden. Die Kolleginnen und Kollegen waren sehr informationshungrig und nahezu alle nahmen das Flugblatt.



Während die Fraktion der Partei „Die Linke“ im Thüringer Landtag meint, dass „Gespräche über einen Sozialplan und eine Transfergesellschaft 1“ beginnen sollen, zeigte das Flugblatt auf, dass das auf die Vernichtung der Arbeitsplätze hinausläuft. „Ein unbefristeter Streik für den Erhalt aller Arbeits- und Ausbildungsplätze würde sie hart treffen!“, so das Flugblatt.



An der Bushaltestelle, im großen Menschenstrom, äußerten sich die Kolleginnen und Kollegen, die kurz anhielten, wütend über die überfallartige Bekanntgabe in der letzten Woche. „Vor Weihnachten konnten wir noch schuften und alles geben, und jetzt das.“ „Zalando hat uns mit Prämien bei guter Stimmung zu halten versucht.“



Besonders einige der zahlreichen migrantischen Kolleginnen und Kollegen zeigten sich verunsichert. „Mal schauen, was kommt“, konnte man häufiger hören. An der Auto-Einfahrt: Autofenster herunter, Flugblatt genommen und zurück die Worte: „Das ist der Kapitalismus“. Auf die obige Ansprache ein Kollege: „Ich bin in Ver.di. Wir werden das jetzt beraten.“ Die Kolleginnen und Kollegen müssen diese neue Situation erst einmal verarbeiten. Dabei hilft die MLPD, auch mit diesem Flugblatt.

Hier gibt es das Flugblatt