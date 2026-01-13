Zu Tisch mit Mördern? Wie ein faschistischer Mord heroisiert wird

Keinerlei Mitgefühl für das Mordopfer, auch nicht bei US-Vizepräsident JD Vance und dem Oberfaschisten Donald Trump. Es ist eine Zäsur, wenn Vance verkündet: Der Schütze, der ICE-Beamte Jonathan Ross, habe nur seinen Job gemacht und genieße volle Immunität.



Die Trump-Faschisten signalisieren, dass sie geltendes Recht bedenkenlos übergehen, wenn es ihren Interessen im Wege steht. In rasender Schnelligkeit wird nach dem Mord an Mrs. Good eine, entgegen den Fakten und Zeugenaussagen völlig erlogene Version des Tathergangs in die Welt posaunt.



Offenbar haben Trump und Konsorten nur auf eine Gelegenheit zu tödlicher Gewalt gewartet. Um die Massen einzuschüchtern und an brutalste Staatsgewalt zu gewöhnen. Es ist ein bestimmtes Muster: Die faschistische Trump-Regierung stellt ihre "Sicherheitskräfte" über das Gesetz, diffamiert Kritiker als Terroristen, verhindert unabhängige Ermittlungen, ignoriert Fakten und ersetzt sie durch ihre Lügen.



Jämmerlich, wenn der US-Politologe Andrew Denison am 12. Januar im ARD-Morgenmagazin vertrat, um Himmels willen Trump nicht mit Widerspruch zu konfrontieren, z.B. bei seinen Grönlandplänen. Man solle ihm doch lieber nach dem Mund reden und versuchen, das Schlimmste abzubügeln. Grandios, faschistische Politik auch noch gutzuheißen.



Diese Art der Besänftigung war ja schon bei Hitler ein Schuss in den Ofen. Die landesweiten Proteste nach dem Mord an Mrs Good zeigen in eine andere Richtung: Nur aktiver Widerstand aus breiten gesellschaftlichen Schichten und besonders der Industriearbeiter, als Teil einer internationalen antifaschistischen und internationalistischen Einheitsfront, kann den weiteren Ausbau und die Festigung des Faschismus in den USA und anderswo stoppen und verhindern.