Zum ersten Mal auf der LLL-Demo!

In unserer Klasse sprachen wir über unsere Ferien. Ich erzählte, dass ich am Samstag mit ein paar Leuten und Freunden nach Berlin fahre. Alle fragten dann direkt, warum ich nach Berlin fahre. Ich sagte: Ich fahre zur Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Demo.



Meine Mathe-Lehrerin fand das richtig gut und erklärte dann, was das für eine Demo ist. Danach war meine Klasse echt erstaunt und fragte, auf wie viele Demos ich schon gegangen bin. Ich bin erst seit kurzem im REBELL und vorher war ich bei den ROTFÜCHSEN (Kinderorganisation des Jugendverbands REBELL, Anm. d. Red.), also waren das schon viele Demos, egal welche.



Meine Kameraden waren echt erstaunt. Die wirken zwar chaotisch, aber wenn man über Krieg oder Palästina redet oder über andere Sachen, sind die echt dabei.

Am Tag bevor es losging, haben wir vom REBELL gemeinsam übernachtet, weil wir gemeinsam nach Berlin fahren wollten. Darauf habe ich mich sehr gefreut.



Es gab ein paar Komplikationen auf der Hinfahrt und wir haben echt lange gebraucht, um nach Berlin zu kommen. Der Zug ist erst nur bis Bielefeld gefahren und wir haben eine Stunde auf eine Bahn gewartet. Dann haben wir versucht, weiter nach Kassel zu kommen. Das haben wir nicht geschafft und sind über Umwege dann in Berlin, heile, aber spät, angekommen. Das Konzert vom REBELL war toll und wir hatten Spaß. Dort habe ich eine Freundin getroffen. Die Demo war auch toll, aber es war kalt, wir haben alle gefroren, aber es hat Spaß gemacht.