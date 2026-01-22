3000 Menschen zeigen Solidarität mit Rojava

Nachdem schon am Dienstag über 3000 Menschen zur am Ende von der Polizei aufgelösten Demonstration für die Solidarität mit Rojava gekommen waren, fanden sich am Mittwoch erneut ca. 3000 Leute auf dem Opernplatz ein. Darunter waren auch einige Jugendliche aus linken Organisationen wie Juna und REBELL. Unter großem Beifall griff das Grußwort der MLPD die Hintergründe der Großmachtpolitik aller Imperialisten und die Rolle der Bundesregierung an, verteidigte den heldenhaften Widerstand in Rojava und sprach sich für die sozialistische Perspektive des kurdischen Befreiungskampfes aus.