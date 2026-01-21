Russland
Schwangerschaftsabbruch zunehmend erschwert
Abtreibungen sind in Russland bis zur 12. Woche legal, dennoch verweigerten 329 private Kliniken die Durchführung von Abtreibungen im Jahr 2025. In 15 Regionen waren dies alle kommerziell betriebenen Einrichtungen. Weiterhin wurden Abtreibungen in 1961 Kliniken durchgeführt, zum erheblichen Teil staatlich. Die Putin-Regierung wagt es nicht, Abtreibungen zu verbieten, steht ihnen aber feindselig gegenüber. Im November 2024 wurde "Propaganda für Kinderlosigkeit" unter Strafe gestellt. Im letzten Jahr wurden mit dieser Begründung 1 100 Inhalte auf Webseiten und in sozialen Netzwerken blockiert.