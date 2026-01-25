Am 31. Januar im Jugendzentrum Che: Reise über das Dach der Welt!

Wir Rebellinnen berichten von unserer Reise nach Nepal. Wir nahmen teil am theoretischen Seminar in Kathmandu. Über 325 Frauen aus 28 Ländern und von vier Kontinenten diskutierten streitbar und solidarisch, welche Wege es gibt, den Imperialismus zu bekämpfen, und was die Perspektive ist, die die Frauen brauchen.

Wir werden euch von unseren Eindrücken und Erfahrungen berichten,von der Verschwesterung mit Frauen von der ganzen Welt. Von Tanz und Kulturabenden, von lustigen Reisegeschichten und vielem mehr.

Im Anschluss an das theoretische Seminar waren einzelne von uns bei einer Trekkingtour im Himalaya-Gebirge dabei. Also seid gespannt!

Mit leckerem nepalesischem Essen, Bildern und Musik werden wir euch die nepalesische Kultur näher bringen. Für diesen Kurztrip nach Nepal, auf die andere Seite der Erde, zahlt ihr im Che nur 3 € Eintritt (ermäßigt: 1 €). Falls ihr das nicht verpassen wollt, kommt am kommenden Samstag ins Che - An der Rennbahn 2 in Gelsenkirchen.