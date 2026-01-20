Peru
Arbeiter bei Petroperu treten in den Streik gegen Proivatisierung
Beschäftigte der staatlichen peruanischen Ölgesellschaft Petroperu traten am Montag in einen 72-stündigen Streik, um gegen Pläne zur Privatisierung von Teilen des Unternehmens zu protestieren. Das Unternehmen versicherte jedoch, dass der Betrieb normal weiterlaufe, und die Regierung erklärte den Streik für rechtswidrig. Mindestens 30 % der 2.200 gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten des Unternehmens hatten sich bis Montagmorgen dem Streik angeschlossen, so Jose Luis Saavedra, Generalsekretär der Gewerkschaft der Verwaltungsangestellten. „Die Geschwindigkeit, mit der die Regierung Petroperu privatisieren will, ist bemerkenswert“, sagte Saavedra gegenüber Reuters am Telefon.