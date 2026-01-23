Arbeitsplatzvernichtung bei Hella

„Es ist ja nicht nur ‚Arbeit‘, man hat hier viele Jahre seines Lebens verbracht. Mein Mann hat das auf dem Pütt schon mitgemacht. Damals haben die Kumpels einen Riesenhaufen Kohle auf die Kreuzung gekippt und alles blockiert. Nur so hört die Geschäftsleitung einem zu.“



„Hella verbreitet ständig Optimismus, dass es wieder aufwärtsgeht. ‚Alles nicht so schlimm.‘ Wie kann man bei 152 Leuten, die ihre Arbeit verlieren, so etwas sagen? Da sieht man, dass sie auf der anderen Seite stehen, als wir Arbeiter.“



„Ich bin dafür zu kämpfen, aber wer macht mit und wie machen wir es hieb- und stichfest?“