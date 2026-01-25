Ein solidarischer Nachmittag: Gaza soll leben!

Liebe Freundinnen und Freunde,

herzliche Einladung zur Benefizveranstaltung "Gaza soll leben!" Ein solidarischer Nachmittag zur Unterstützung des Aufbaus von Krankenstationen in Gaza.

Am 7. Februar 2026, von 14 - 18 Uhr, im Hansahaus, Brienner Strasse 39, 80333 München. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Bitte auch weitersagen!

Seit Oktober 2025 gilt der von der weltweiten Solidaritätsbewegung und der palästinensischen Bevölkerung erzwungene Waffenstillstand in Gaza. Die humanitäre Lage hat sich aber nicht wesentlich verbessert. Auch wenn ein wichtiger Teilerfolg errungen ist, muss der Widerstand gegen die Vertreibungs- und Vernichtungspolitik der israelischen Regierung weitergehen.

Seit dem 7. Dezember 2024 besteht der Solidaritätspakt zwischen der ICOR (Internationale Koordinierung revolutionärer Organisationen und Parteien) und der säkularen Al-Awda Health & Community Association in Gaza zum Wiederaufbau der dringen nötigen Gesundheitsversorgung. Dafür werden Spenden gesammelt und dazu dient auch dieser Benefiznachmittag.

Für den Wiederaufbau vor Ort werden Brigaden vorbereitet, die mithelfen das Gesundheitssystem wieder aufzubauen. Näheres im angehängten Flyer, dort findet ihr auch die aufrufenden Organisationen

Spendet für den Aufbau des ICOR - Al-Awda Gesundheitszentrums in Gaza! Jede Spende kommt an und hilft!

Spendenkonto: Solidarität International

IBAN: DE 86 5019 0000 6100 8005 84

BIC: FFVBDEFF

Stichwort: Gaza soll leben

Solidarische Grüße, Heinz Ziegler

Hier die Einladung als pdf-Datei