Bremen: Gaza-Spenden-Essen

Bringt gerne leckeres Essen mit. Die Spenden gehen zu 100 Prozent an das Al-Awda-Krankenhaus in Gaza.

Außerdem gibt es: einen kurzen Film über das Al-Awda-Krankenhaus. Einen Bericht vom ersten Treffen der Brigadistinnen und Brigadisten. Eine Vorstellung der Gaza-AG des REBELL. Neue Infos zur Bündnis-Demo für Palästina am 7. Februar. Wann und wo? Das Spenden-Essen findet im Rahmen des Treff International statt. Termin ist Sonntag, 25. Januar, ab 11 Uhr. Veranstaltungsort ist das Rote Atelier im „Kunz“, Sedanstr. 12, Haltestelle: Rotes Kreuz Krankenhaus (Linie 4).