Solidarität mit einem antifaschistischen Gewerkschafter
"Danial gehört zu uns"
Eine aktuelle Petition bei Change.org mit dem Titel „Danial gehört zu uns“ fordert, dass ein politisch engagierter Migrant und Gewerkschafter deutscher Staatsbürger werden kann. Das Ausländeramt Rems-Murr-Kreis verweigert dies dem aus dem Iran stammenden und seit dreizehn Jahren hier lebenden Danial Bamdadi. Begründung: „linksextremistisches“ Engagement. Darunter versteht das Amt die Teilnahme an Demonstrationen – auch gegen die faschistische AfD. Dagegen hat Danial Bamdadi mittlerweile geklagt.
Wer ihn in seinem Kampf unterstützen will, kann das mit einer Unterschrift unter die Petition tun,