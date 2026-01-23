Davos ist beendet - Thema des Tages heute Abend

In der Präambel der Charta erklären die unterzeichnenden Staaten, dass "dauerhafter Frieden pragmatisches Urteilsvermögen, pragmatische Lösungen und den Mut erfordert, von Ansätzen und Institutionen abzuweichen, die allzu oft gescheitert sind". Zu oft konnte sich Trump in der UNO nicht durchsetzen. So will er jetzt ein internationales Gremium nach eigenem Gusto schaffen, das ihm komplett hörig ist. Die "Einladung" angenommen haben bisher Ägypten, Indonesien, Jordanien, Katar, Pakistan, Saudi-Arabien, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate (in einer gemeinsamen Erklärung), Albanien, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Bahrain, Belarus, Israel, Kasachstan und Usbekistan, Kosovo, Kuwait, Marokko, Paraguay, Vietnam. Damit sammelt Trump eine Reihe reaktionärer, bzw. auch faschistische Länder um sich.