Dialektik-Kurs 3 als Kompaktkurs in Nürnberg: „Die Lehre von der Denkweise“

Der Kurs besteht aus zehn Einheiten à 1,5 Stunden. Er findet vom 7. bis 12. April in Nürnberg im MLPD-Büro statt. Die Kursleitung ist bisher noch nicht benannt. Die Anreise ist bereits am 6. April, in der Zeit von 18 Uhr bis 19 Uhr. Die Kurszeit ist immer zwischen 9 Uhr und 18 Uhr, incl. einer Mittagspause von zwei Stunden.



Voraussetzung für die Teilnahme sind die Dialektik-Kurse 1 und 2. Erwünscht sind die Bereitschaft, das eigene Denken zu hinterfragen, und Offenheit für den Marxismus-Leninismus. Jeder, der verstehen will, was auf der Welt vor sich geht und wie man eine Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung erkämpfen kann, ist beim Dialektik-Kurs genau richtig. Gerade Jugendliche, die sich für ihre Zukunft einsetzen wollen, sind erwünscht. Für die Durchführung sind mindestens zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer notwendig.



Die Einheiten dauern je 1,5 Stunden als angeleitete Diskussion oder Einzel- und Gruppenarbeit bzw. Selbststudium. Am letzten Tag wollen wir unseren Erfolg natürlich auch gemeinsam feiern.



Wir versorgen uns selbst mit Essen und Getränken, um die Kosten niedrig zu halten, 12 Euro am Tag.



Jeder packt nach seinen Kräften mit an. Wir machen einen Baueinsatz im MLPD-Büro. Und wir nehmen an der Nürnberger Montagsdemonstration teil.

Bitte meldet euch bis Montag, den 13. März, bei der MLPD Bayern oder vor Ort bei eurer Ortsgruppe an.



Hier gibt es den Flyer zum Kurs