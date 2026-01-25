Entschlossener solidarischer Geist auf der Demo "Rojava soll leben!"

Die Demo strahlte einen entschlossenen solidarischen Geist aus, auch mit anderen Befreiungskämpfen. Viele Menschen trugen die palästinensische Kufiye. Immer wieder wurde die Losung der iranischen Massenkämpfe gerufen "Jin, Jiyan, Azadi". Eine Frau hielt ein Plakat hoch, auf dem Stand "Euer Terror zittert vor einem offenen Zopf". Auf der Abschlusskundgebung ergriffen neben den kurdischen Vertretern auch ein Vertreter der MLPD und eine Frau vom Frauenverband Courage das Wort.