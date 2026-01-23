Mülheim an der Ruhr

Geheimhalterei der AfD wird Protest nicht verhindern

Am morgigen Samstag findet in Mülheim an der Ruhr ein Treffen aller kommunalen Mandatsträger der faschistischen AfD statt. Die Geheimhalterei der AfD wird die Proteste nicht verhindern können, an denen sich die MLPD und der Jugendverband REBELL beteiligen werden. Die Veranstaltung findet von 16 Uhr bis 21 Uhr in der Prestige Eventlocation statt (Weselerstraße 120).