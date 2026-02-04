Mit diesem offen kolonialistischen Staatsstreich verschärfte sich die Gefahr eines Dritten Weltkriegs. Unmittelbar brandete eine Welle der Proteste gegen den Überfall und der Solidarität mit dem venezolanischen Volk auf. Weltweit verurteilten fortschrittliche und revolutionäre Organisationen die imperialistische Piraterie. Die internationale antiimperialistische Einheitsfront gegen Faschismus, Krieg und Umweltzerstörung (United Front) hatte in weiser Voraussicht bereits im Dezember 2025 die Initiative ergriffen. Zwischen dem 23. und dem 31. Dezember stimmten sich die Kräfte der United Front ab, am 31. Dezember luden die beiden Co-Präsidentinnen breit zu einem außerordentlichen Webinar der Einheitsfront ein. Am 18. Januar fand es statt.

Inzwischen hatte Trump mit seinem gierigen Griff nach Grönland die weltpolitische Lage weiter eskaliert. Im Iran entwickelten sich in 200 Städten Massenkämpfe, gegen die das faschistische Mullah-Regime mit aller Brutalität vorging. In den USA selbst gab es nach dem faschistischen Mord durch die ICE an einer jungen Frau in Minneapolis landesweite antifaschistische Proteste. Eine weltpolitische Lage also voller Herausforderungen! Binnen weniger Tage hat die United Front geballten Sachverstand aus Lateinamerika, den USA und weiteren Ländern für das außerordentliche Webinar "Hände weg von Venezuela!" mobilisiert.

Monika Gärtner-Engel, Co-Präsidentin der United Front, konnte mehr als 150 Webinar-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer aus 24 Ländern und von vier Kontinenten willkommen heißen. "Im Grunde ist es das Spektrum der Zimmerwaldkonferenz 2.0, das sich heute im Webinar versammelt und beratschlagt, wie wir den Kampf gegen Faschismus, Krieg und Umweltzerstörung weltweit weiterentwickeln. Dazu tauschen wir Überlegungen und Erfahrungen aus, lernen voneinander, planen länderübergreifende Aktivitäten und halten fest, welche Meinungsverschiedenheiten wir im Lauf der Zeit diskutieren und klären. Unsere erprobte solidarische Streitkultur ist da ein ganz wichtiges Faustpfand."

Das Webinar startete mit vorbereiteten Impulsbeiträgen, danach entfaltete sich eine lebhafte Diskussion.

Jovino Nunez, ICOR Lateinamerika und PC (ML) Dominikanische Republik

Angesichts der Aggression der Vereinigten Staaten gegen Venezuela müssen wir den antiimperialistischen Kampf weltweit intensivieren

Der US-Imperialismus verliert an Kraft, und er weiß das, denn die Welt wird immer multipolarer, und er kann nicht mehr wie früher nach Belieben schalten und walten. Angesichts seines hegemonialen Niedergangs als Supermacht versucht er nun mit allen Mitteln, verlorene Gebiete in der globalen Geografie zurückzugewinnen, insbesondere in Amerika, dessen Länder er immer als seinen Hinterhof betrachtet hat. ... Angesichts der komplexen Situation, in der sich die Welt befindet, mit kriegerischen Auseinandersetzungen, die einen dritten Weltkrieg immer wahrscheinlicher machen, kommt für die Revolutionäre eine schwierige Aufgabe hinzu: die Bemühungen zu verstärken, die antiimperialistischen Gefühle und die Solidarität zu stärken, um dem Imperialismus in Amerika und der Welt, dem Faschismus und dem Kapitalismus Widerstand zu leisten und sie zu besiegen. Und auf seinen Trümmern eine neue Gesellschaft entstehen zu lassen: eine klassenlose Gesellschaft, eine sozialistische Gesellschaft. Die vereinten Völker werden niemals besiegt werden!

Alejandro Tapia, Kolumbien

Alejandro Tapia spricht über die gebotene Solidarität mit dem venezolanischen Volk und unter anderem auch über Widersprüche innerhalb der US-Regierung



Die Volksbewegung in den USA, die unterschiedliche Dimensionen und Interessen hat, steht den faschistischen Positionen der Regierung gegenüber, wie es derzeit gegen die ICE geschieht, hat aber einen doppelten Charakter: den echten Kampf des Volkes und die Äußerungen der Demokraten, die die Kämpfe zu ihrem eigenen Vorteil nutzen wollen. Heute hat die USA alle Möglichkeiten, sich auf einen Bürgerkrieg zuzubewegen. Lateinamerika und die Karibik im interimperialistischen Streit mit Trumps Nationaler Sicherheitsstrategie. Seit dem 3. Januar 2026 erleben wir jedoch eine neue Phase dieses Konflikts zwischen den drei Imperialismen Russlands, Chinas und der USA um die politische Kontrolle und die Ressourcen.

PCMLV Venezuela

Von der Unidad Popular Revolucionaria Antiimperialista UPRA und den revolutionären marxistisch-leninistischen Demokraten

Moderatorin Monika Gärtner-Engel: Was zur kämpferischen Tat werden soll und wird, muss zuvor durch die Köpfe! Es besteht viel Klärungsbedarf. Das Webinar ermöglicht eine länderübergreifende schöpferische Diskussion.

Wir haben eine ziemlich komplizierte Situation. Wir möchten sagen, dass das venezolanische Volk, das Widerstand leistet und gegen die imperialistische Aggression kämpft unter diesen nach wie vor schwierigen Bedingungen weiterkämpft und wir nicht zulassen werden, dass dies von diesen imperialistischen Kräften zerstört wird. Der Kampf ist nicht einfach. Es besteht ein großes Ungleichgewicht zwischen einer imperialistischen Macht und einem Volk, das sich dieser Aggression widersetzt. Wir mobilisieren uns auf den Straßen. Wir sind sehr dankbar für die internationale Solidarität.

Unser Kampf gilt der nationalen Befreiung und dem Aufbau einer Volksdemokratie auf dem Weg zum Sozialismus

Gonzalo Gómez von Marea Socialista, Venezuela

Marea Socialista ist die venezolanische Sektion der Internationalen Sozialistischen Liga (ISL)



Unsere kategorische Ablehnung des Imperialismus bedeutet nicht, dass wir das venezolanische Regime unterstützen. Wir haben Maduro und seine bürokratisch-kapitalistische, autoritäre und arbeiterfeindliche Regierung, deren Maßnahmen zur aktuellen Katastrophe beigetragen und ihr den Verlust der Unterstützung durch die arbeitende Bevölkerung eingebracht haben, niemals politisch unterstützt. Für uns stellte das Maduro-Regime einen Bruch mit den progressiveren Politiken von Chávez dar. Wir rufen die Arbeiterklasse und das Volk dazu auf, sich sowohl gegen den Imperialismus als auch gegen die bürgerliche Rechte zu stellen, die die US-Intervention gefordert und unterstützt hat.

PCR Argentinien

Die PCR verurteilt die kriminelle Verletzung der venezolanischen Souveränität und des Völkerrechts durch die Trump-Regierung



Die PCR Argentinien bekundet ihre uneingeschränkte Solidarität mit dem Volk und der Schwesterrepublik Bolivarische Republik Venezuela angesichts dieser kriegerischen Eskalation. In unserem Land gibt es eine Debatte über die Charakterisierung der Regierung Maduro, über ihre Legitimität und über die Achtung der demokratischen Freiheiten. Wir sind jedoch der festen Überzeugung, dass kein anderes Land das Recht hat, sich in die inneren Angelegenheiten eines anderen Staates einzumischen. Nur das venezolanische Volk hat das Recht, über sein Schicksal zu entscheiden. ... Es ist das erste Mal seit 1989, mit der Invasion Panamas und der Entführung Noriegas, dass die Vereinigten Staaten offen militärisch in unserer Region intervenieren, was unvorhersehbare Folgen haben kann.

Ricardo Cohen, PCR Uruguay

Die Rede Trumps nach dem Angriff machte deutlich, dass es hier um Öl und vor allem um die politische und militärische Kontrolle der Region geht,



Die internationalistische Solidarität der Völker Unseres Amerikas und weltweit hat sich in sehr bedeutenden Mobilisierungen bemerkbar gemacht. ... Dank der Vorarbeit gelang es, am 3. Januar eine bedeutende Mobilisierung im Zentrum von Montevideo zu erreichen, mit anschließendem Marsch zur US-Botschaft. Die opportunistische Regierung der Frente Amplio unterzeichnet einerseits mit Brasilien, Chile, Kolumbien und Mexiko eine Erklärung gegen den militärischen Angriff der USA, aber Präsident Orsi erklärt dann, dass er „die Verhaftung Maduros als positiv ansieht, wenn dadurch der Sturz des Regimes erreicht wird”.

Frank Hammer, USA

Frank Hammer ist Automobilarbeiter aus Detroit, Aktivist der Internationalen Automobilarbeiterkoordinierung, Umweltkämpfer, Antifaschist

Ich freue mich, euch berichten zu können, dass Anfang Januar in 70 bis 100 Städten Proteste der amerikanischen Bevölkerung gegen die militärische Invasion Venezuelas durch die Trump-Regierung und die Entführung seines Präsidenten Nicolás Maduro stattfanden. Diese Aktionen waren Teil einer globalen Bewegung gegen den US-Imperialismus in Lateinamerika und zeugten von einem wachsenden bewussten Widerstand gegen den Imperialismus als globales Herrschaftssystem und einer zunehmenden grenzüberschreitenden Einheit.

Wir dürfen den Titanen der fossilen Brennstoffe nicht durch Schweigen zustimmen.

Sergio Garcia, MST Argentinien

Mitglied der MST im Nationalen Vorstand der Frente de Izquierda Unidad (Einheitsfront der Linken) – Außerdem Vorsitzender der LIS (Internationale Sozialistische Liga)

Keine demokratische Lösung für Venezuela wird aus den USA kommen, es ist das souveräne Volk, das über alles entscheiden muss. ... Angesichts dieser Situation müssen wir eine möglichst breite und massive Einheit der Aktion auf der Straße entwickeln, wir müssen Millionen von Arbeiter*innen und Jugendlichen sein, die sich allen imperialistischen Plänen widersetzen und sogar kontinentale Generalstreiks fordern. Das sind dringende, unverzichtbare Aufgaben. Deshalb muss diese Veranstaltung und viele andere, die gerade stattfinden oder geplant sind, Teil einer großen gemeinsamen und internationalistischen Solidaritätskampagne mit dem venezolanischen Volk sein.

Steve Zeltzer, USA

Beitrag des United Front Committee for a Labor Party – UFCLP: "Venezuela, Faschismus und der Todeskampf des US-Imperialismus"

Die objektiven Bedingungen für die Arbeiterklasse der Welt, diese Krise zu lösen und einen Weltkrieg zu verhindern, indem sie um die Macht kämpft, wachsen. Eine wichtige Lehre aus dem Kampf gegen den Faschismus in Deutschland war die Notwendigkeit von Einheitsfronten der Arbeiterklasse. Diese Einheitsfronten gegen Faschismus, Krieg und Imperialismus müssen global organisiert werden. Die Klassenfragen, die uns verbinden, und der Aufbau einer Massenpartei der Arbeiterklasse können das bestehende politische Vakuum füllen und die Grundlage für einen erfolgreichen Kampf der Arbeiterklasse weltweit um die Macht bilden.

Wir stehen vor der Wahl zwischen Barbarei und Sozialismus, und nur die Arbeiterklasse kann den Imperialismus und den Weltkrieg stoppen.

Moderatorin Monika Gärtner-Engel zum Abschluss der Einleitungsbeiträge: Es ist sehr bedeutsam, dass von diesen Impulsbeiträgen unseres Webinars eine ganz klare einheitliche Positionierung gegen den globalen Hauptkriegstreiber US-Imperialismus ausgeht. Der Zusammenhang zur US-Strategie wurde hergestellt: Die USA unter dem faschistischen Präsidenten Trump maßen sich an, einen hegemonialer Anspruch über die ganze Welt zu erheben. Und das mit richtig kolonialen Methoden. Auch die Ansprüche und Attacken anderer Imperialisten wurden herausgearbeitet. Der Überfall auf Venezuela steht in weltpolitischem Kontext. Verschiedene Redner hoben auch damit zusammenhängende Umweltfragen hervor, u.a. zum venezolanischen Schweröl. Zur Maduro-Regierung in Venezuela positionierten sich die Redner nicht kritiklos, aber seine Politik war auf jeden Fall ein Rückschritt gegenüber der von Hugo Chavez. Chavez war ein Antiimperialist gegen die USA, verbreitete aber aktiv die Illusion des "Sozialismus des 21. Jahrhunderts", was trügerische Hoffnungen schuf. Diese Debatte ist wichtig, um sich über die Perspektiven des Kampfs um nationale und soziale Befreiung einig zu werden (siehe auch untenstehenden Lektüre-Tipp "Morgenröte der internationalen sozialistischen Revolution"). Als praktische Konsequenz aus dem Webinar sollten wir wieder einen "Tag X" vereinbaren.Tolle Nachricht aus dem parallel laufenden Webinar-Chat: Die Freunde von der Russischen Maoistischen Partei RMP wollen alle Webinar-Beiträge aus den lateinamerikanischen Ländern ins Russische übersetzen!