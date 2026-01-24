Heilbronn: „Eure Nachbarn sind auch gegen die Faschisten!“

Der Jugendverband REBELL und die MLPD Heilbronn hatten gemeinsam mit Partnern aus dem Internationalistischen Bündnis dazu aufgerufen, mit persönlichen Statements klare Kante gegen die AfD zu zeigen. Mit dabei waren Aktivistinnen und Aktivisten aus der Frauenbewegung, der Umweltbewegung, der Flüchtlings-Solidarität, aus Betrieben und Gewerkschaften. Eine Songgruppe des REBELL trug ihr Lied vor: „Wir tanzen Tango auf den Scherben rechter Demagogie“. Auch die Kinderorganisation Rotfüchse beteiligte sich an der Plakataktion.

Am Offenen Mikrofon wurde deutlich, dass sich Menschen aus der Region, Freunde und Nachbarn Sorgen machen über die Rechtsentwicklung: Sie befürchten Verhältnisse wie in den USA, Hetze und Gewalt gegen Migrantinnen und Migranten, Rücksichtslosigkeit gegenüber Mensch und Natur, Kahlschlag bei sozialen Rechten usw. - als Fazit gibt es viele Motive, gemeinsam im Alltag gegen die faschistische Gefahr aktiv zu werden. Dafür soll die Zusammenarbeit im Internationalistischen Bündnis weiter gestärkt werden.

Die Umweltgewerkschaft Heilbronn beteiligte sich mit Beiträgen über die faschistischen Klimaleugner an der Aktion gegen die AfD-Veranstaltung. Sie wies nach, dass die AfD mit plumpen Verdrehungen gegen erneuerbare Energien und für das weitere Verbrennen fossiler Rohstoffe zu Felde zieht.

Nach der Veranstaltung ging es gemeinsam zur Kundgebung des Netzwerk gegen rechts „Keine Harmonie für die AfD“. Es kam eine Vielfalt von antifaschistischen Initiativen zusammen. Auf Transparenten wurde u.a. gefordert „Menschenrechte statt rechte Menschen“, und „Alice Weidel hat keinen Platz in unserem Stadtbild!“