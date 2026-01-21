Brüssel
Heute Tausende für Rojava auf der Straße
Mehrere Tausend Menschen beteiligen sich heute an einer Kundgebung gegen den Terror der neuen syrischen Regierung gegen das Volk und die demokratischen Errungenschaften von Rojava vor dem Europäischen Parlament in Brüssel. Anschließend fand eine kurze Demonstration statt. Durch besonnenes Eingreifen des Ordnerdienstes konnte nach einer Provokation der Polizei, die Pfefferspray gegen Jugendliche einsetzte, eine Eskalation verhindert werden. Der Vertreter der MLPD konnte ein Grußwort halten. Insbesondere unser schönes Transparent traf auf großes Interesse. Es wurde vielfach abfotografiert.