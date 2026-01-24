ICE nehmen Fünfjährigen fest!

ICE-Kräfte ergriffen ihn zusammen mit seinem Vater. Eine Stadträtin und Augenzeugin sagte, der Junge sei sehr verängstigt gewesen. Das US-Ministerium für Innere Sicherheit erklärte, der Vater habe sich illegal im Land aufgehalten. Nach Angaben der städtischen Behörden durchläuft die Familie dagegen ein Asylverfahren, und es lag kein Abschiebebefehl vor. Den weiteren Angaben zufolge wurden bereits in den vergangenen zwei Wochen drei Minderjährige im Alter zwischen zehn und 17 Jahren ‍von ICE-Mitarbeitern ​festgenommen.