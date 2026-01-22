Der Acht-Stunden-Tag wird in China nicht als grundlegendes Recht gesehen

Während meiner Zeit in Deutschland habe ich neben meinem Studium die deutsche Geschichte und Kultur intensiv kennengelernt, einschließlich der Politik, die einen wesentlichen Teil des modernen deutschen Lebens ausmacht.



Besonders beeindruckt hat mich die Bundestagswahl 2025: (...) Am Tag vor der Wahl standen viele Parteistände auf den Straßen. Ich sprach kurz mit euch Genossen der MLPD. Mein Deutsch war nicht perfekt, sodass ich nicht alles verstand, was der ältere Genosse sagte, aber ich nahm eine Ausgabe der Rote Fahne mit.



Daneben nahm ich auch ein Faltblatt und einen Kugelschreiber der CDU – da sagten mir ein paar junge deutsche Frauen, die vorbeigingen: „Wählt die nicht!“ Mir wurde klar, dass marxistisch-leninistische Positionen in der breiten Öffentlichkeit vielleicht nicht mehr so stark präsent sind, aber grundlegende linke Ideen bei jungen Deutschen, besonders in einer traditionell SPD-nahen Stadt wie Braunschweig, weit verbreitet sind.

Warum erzähle ich Ihnen das? In China versuche ich auf Social-Media-Plattformen – trotz meiner begrenzten Reichweite – gegen den Strom grundlegende Arbeiterrechte zu verteidigen. Glauben Sie mir: In der heutigen chinesischen Öffentlichkeit wird selbst der Acht-Stunden-Tag von vielen nicht als grundlegendes Recht gesehen, sondern als etwas, das man sich durch harte Konkurrenz in der Ausbildung erst „verdienen“ müsse.



Es ist wirklich ein Kampf gegen den Wind – anders als in Deutschland, wo Arbeitsrecht, Steuerrecht und Verteilungsinstitutionen Schutz bieten und bestimmte Berufe nicht diskriminiert werden. Hier in China fördert die Regierung, die sich auf den ewigen sozialistischen Weg beruft, durch das Bildungssystem eine giftige Konkurrenz und Sozialdarwinismus. Viele Einsichtige kämpfen dagegen an.



Das Schwierige ist: Die von staatlicher Kontrolle und Drohungen geprägte öffentliche Meinung tendiert stark nach rechts. Reporter der CCTV haben die Einführung von RT (Russia Today) auf Bilibili, der bei jungen Nutzern beliebtesten Videoplattform, vorangetrieben. Am empörendsten finde ich, dass sogar die AfD offiziell dort präsent ist. Viele chinesische Nutzer ignorieren oder verharmlosen die extrem rechte Ideologie der Partei – insbesondere die der von Björn Höcke geführten Mehrheitsfraktion – nur, weil Alice Weidel in China studiert und gearbeitet hat; einige behaupten sogar, die AfD könne Deutschland „retten“. Tatsächlich passt ein beträchtlicher Teil der chinesischen Gesellschaftsmeinung ideologisch perfekt zur extrem rechten Position der AfD.

Oder dass Figuren wie Jackson Hinkle, ein konservativer Populist mit einer gefakten „Amerikanischen Kommunistischen Partei“, von chinesischen rechtsnationalen Medienmachern als „Genosse“ und Verbündeter des „sozialistischen“ China gefeiert werden.

Das täuscht unzählige junge Menschen, die nicht wissen, was echter Marxismus-Leninismus bedeutet.

Als Marxist-Leninist, der in der Blütezeit der Globalisierung aufgewachsen ist, macht mich das traurig, wütend und ohnmächtig: Marxistisch-leninistische Ideologie wird in China systematisch diffamiert und hat keinerlei Kraft, verzerrte Darstellungen zu korrigieren. Bei der Bundestagswahl 2025 habe ich beobachtet, wie revolutionäre Kräfte zwar klein blieben, aber die Notwendigkeit konsequenter Basisarbeit erneut deutlich wurde. In China jedoch werden offene Aktionen von Staatsgewalt unterdrückt. (...)

Ich bitte Sie inständig als die konsequenteste marxistisch-leninistische Kraft in Deutschland: Erobern Sie diesen Teil der Öffentlichkeit! Selbst wenn rechte Kräfte wie die AfD dort bereits Fuß gefasst haben, sollten Marxisten-Leninisten aus revolutionärem Gewissen um diesen Raum kämpfen.

Lassen wir nicht zu, dass junge Menschen das Blut der Vorkämpfer vergessen – in Deutschland das von Ernst Thälmann und den Widerstandskämpfern gegen den Nationalsozialismus, in China das der Kämpfer gegen japanische Invasion und Großgrundbesitzer.