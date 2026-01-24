Initiative zur Aufnahme verletzter Kinder aus Gaza abgelehnt

„Angesichts der dramatischen Lage im Gaza-Streifen medizinische Hilfe zu leisten – das ist ein Wunsch vieler Bürger und Bürgerinnen in unserer Stadt. Fünf andere Städte in Deutschland haben schon ihre Bereitschaft erklärt, verletzte Kinder zur medizinischen Betreuung aufzunehmen. Warum sollte das in Gelsenkirchen nicht möglich sein? Die Ablehnung im Sozialausschuss war ein denkwürdiger Vorgang und eine vertane Chance", so Martina Reichmann, sachkundige Einwohnerin für AUF.

„Zu begrüßen ist, dass die Bildungsdezernentin Frau Heselhaus Kontakt zu den anderen Städten aufgenommen hat und dem Ausschuss weiter berichten wird. Aber die Verwaltung und die meisten anderen Parteien schließen sich letztlich kritiklos der ablehnenden Argumentation der Bundesregierung an."

Die Lage im Nahen Osten sei „unübersichtlich und nicht berechenbar", heißt es in einem Schreiben des Ministeriums. Derzeit spitzt sich die Lage im Gaza-Streifen weiter zu. 37 internationalen Hilfsorganisationen droht, aus dem Land geworfen zu werden. „Das fordert uns doch zum Handeln heraus und zu einem Protest auch an der deutschen Regierung, die die Kritik an dem Völkermord der palästinensischen Bevölkerung herunterspielt und unterdrückt", so Frau Reichmann.

Merve Demirel/WIN und Bettina Peipe/Die Linke unterstützten den AUF-Antrag. Dass Gelsenkirchen helfen kann und will, zeigen auch die beachtlichen Spenden für die Solidaritätsinitiative „Gaza muss leben" für medizinische Soforthilfe und den Wiederaufbau eines Gesundheits-Zentrums in Gaza! Die Hilfe in Gelsenkirchen wäre auch ein Zeichen gegen Kriegstreiberei, Faschismus und Rassismus.

Wer mit einer Spende ein aktives Zeichen setzen möchte, kann dies hier tun:

Spendenkonto von Solidarität International e.V. Stichwort: Gaza soll leben - IBAN: DE 86 5019 0000 6100 8005 84

Mit freundlichen Grüßen

Martina Reichmann