Israel beseitigt palästinensische Flüchtlingslager im Westjordanland

Israel hat mit der Umsetzung seines Plans zur Beendigung der palästinensischen Flüchtlingsfrage begonnen, indem es ihr wichtigstes Symbol zerstört: das Flüchtlingslager. In der ersten Woche des neuen Jahres hat die israelische Armee 25 Wohnhäuser im Flüchtlingslager Nur Shams in Tulkarem im nördlichen Westjordanland abgerissen. Die Häuser gehörten Dutzenden Familien, die vor einem Jahr zusammen mit den übrigen Lagerbewohnern vertrieben wurden. Ihre Vertreibung ist nun endgültig. „Die Nachbarschaft ist verschwunden, und unser Haus wird von der israelischen Armee abgerissen“, sagte Motaz Jamil, ein junger Bewohner des Lagers, gegenüber Mondoweiss, während er zusah, wie sein Haus dem Erdboden gleichgemacht wurde

„Unsere Nachbarn, unsere Familien, unsere traurigen und glücklichen Erinnerungen – all das wird ausgelöscht.“ Es ist nicht das erste Mal, dass Jamils ​​Gemeinschaft Vertreibung erlebt. Sie kamen 1948 alle als Flüchtlinge aus den Dörfern an der palästinensischen Küste, im Gründungsjahr des Staates Israel. „Wir wurden aus Jaffa vertrieben und heute werden wir erneut vertrieben“, erklärte Jamil. Während der Nakba veränderte Israel die Geografie der über 500 palästinensischen Dörfer, welche es 1948 ethnisch gesäubert hatte. Dazu gehörten das Abreißen von Häusern, das Aufforsten auf den Ruinen und die Beseitigung der Spuren der Menschen, die dort gelebt hatten.

Heute berichten die Bewohner des Flüchtlingslagers, dass Israel etwas Ähnliches tut – Israel vollzieht durch umfangreiche Abrissarbeiten einen Prozess der „Umgestaltung“ des Lagers. Bewohner, die mit Mondoweiss sprachen, sagten, das Ziel sei, „den Grundgedanken des Flüchtlingslagers zu zerstören“, indem man seine charakteristischen Merkmale verändere. Im Januar 2025 startete die israelische Armee die „Operation Iron Wall“, die bisher umfangreichste Militärkampagne dieser Art, mit der Widerstandsgruppen in den Städten und Flüchtlingslagern des nördlichen Westjordanlandes ausgerottet werden sollen.



Die israelische Strategie zur „Umstrukturierung“ der Lager ist Teil des umfassenderen Projekts Israels, die sozialen, demografischen und geografischen Merkmale des Westjordanlandes zu verändern, insbesondere jene von Gemeinschaften, die als Brutstätten des Widerstands gedient haben.