Israel tötet rückkehrende Flüchtlinge in Gaza

Im Rahmen des Waffenstillstands wurde Gaza durch die sogenannte „gelbe Linie“ in zwei Hälften geteilt, wobei das israelische Militär etwas mehr als 50 Prozent des Gazastreifens kontrolliert. Israel tötet Bewohner Gazas, die versuchen, zu ihren Häusern jenseits der „gelben Linie“ zurückzukehren – Palästinenser werden erschossen, wenn sie versuchen, diese Linie zu überqueren, oder sich ihr auch nur zu nähern.

Es gibt eine unsichtbare Linie, die den Gazastreifen teilt, und jeder Palästinenser, der versucht, sie zu überqueren oder sich ihr auch nur zu nähern, wird getötet.

Genau das ist Ibrahim und Mazen Al Najjar, zwei Männern aus derselben Familie, am 5. November widerfahren. Sie waren aus dem Gebiet Al Mawasi in Khan Yunis vertrieben worden und versuchten nun, zu ihrem Haus zu gelangen, um einige Habseligkeiten zu holen. Diese Aufgabe war eigentlich einfach. Das Problem war nur, dass ihr Haus hinter der „gelben Linie“ liegt, dem Gebiet von Gaza, das seit dem Waffenstillstand am 10. Oktober unter vollständiger militärischer Kontrolle Israels steht. Ibrahim und Mazen schafften es nie bis zu ihrem Haus und kehrten in Leichensäcken in ihr Vertriebenenlager zurück. Sie wurden von israelischen Soldaten erschossen, als sie versuchten, die Grenze zu überqueren.

Die Al-Najjars sind nur zwei von etwa 250 Palästinensern, die seit Beginn des Waffenstillstands von Israel getötet wurden.

Viele dieser Palästinenser wurden unter ähnlichen Umständen getötet, als sie versuchten, nach Hause zurückzukehren. Das Waffenstillstandsabkommen sieht zwar einen vollständigen Rückzug Israels aus dem Gazastreifen in der zweiten Phase vor, doch diese hat noch nicht begonnen. Die „gelbe Linie“ markiert das Gebiet, das Israel während dieser ersten Waffenstillstandsphase im Gazastreifen kontrolliert.

Diese Linie teilt die inneren Stadtteile des Gazastreifens in zwei Hälften: eine, in der sich die Bewohner aufhalten dürfen, und eine andere, die ihnen verboten ist. Nach Angaben der Palästinenser droht jedem, der sich diesen Gebieten nähert, massive Gewalt. ...

Hier gibt es den kompletten Artikel