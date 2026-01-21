"Karasu ruft zu Widerstand auf: ‚Heute ist der Tag, Rojava zu verteidigen'“

In Rojava, in Nordostsyrien, findet derzeit ein großangelegter Angriff auf das kurdische Volk statt. Dieses Volk hat sich 2014 und 2015 selbstlos gegen die Angriffe des sogenannten Islamischen Staates gestellt – sich selbst zur Barrikade gemacht, für die Menschheit gekämpft, mit Zehntausenden Gefallenen und Verletzten. Heute soll dieses Volk durch eine internationale Komplizenschaft zerschlagen werden. ...



Es ist ein Angriff auf Rojava, ja – aber in Wahrheit ein Völkermordangriff auf alle Kurdinnen und Kurden. Unser gesamtes Volk, in allen vier Teilen Kurdistans, ist davon betroffen. Diese Realität muss gesehen werden. ...

Das Volk von Rojava war selbst jahrzehntelang Teil des kurdischen Freiheitskampfes, hat Tausende Kämpfer:innen gestellt, viele von ihnen sind gefallen oder verwundet worden. Heute braucht es unsere Rückendeckung. So wie Kobanê 2015 mit vereinter Kraft verteidigt wurde, so ist es auch jetzt an der Zeit, den Widerstand von Rojava gemeinsam zu stützen – mit demselben Geist, mit derselben Entschlossenheit. Der Sieg von Kobanê war kein isolierter Erfolg. Er war das Ergebnis einer breiten, internationalen Solidarität, getragen von allen Teilen Kurdistans, von Freund:innen und linken Kräften weltweit.

Heute ist erneut ein solcher Moment gekommen. ...

Es darf keine Ausreden geben, die Verteidigung von Rojava geht alle an. Ein besonderer Appell gilt den Jugendlichen und Frauen. Sie sind das Herz dieses Widerstands. Die Jugend Kurdistans ist für diese Tage da, sie muss sich erheben. ...

Hier gibt es den kompletten Artikel