Indien
Maharashtra: Tausende Bauern fordern Rechte ein
Tausende Bauern, organisiert von der CPI (Marxist) begannen am Montag, dem 19. Januar, einen langen Marsch zum Bezirkshauptquartier in Palghar im indischen Bundesstaat Maharashtra, um die Erfüllung langjähriger Forderungen, darunter das Recht auf Land, einzufordern. Mit Transparenten und roten Fahnen marschierten die Demonstranten am ersten Tag von Charoti nach Manore und am zweiten Tag von Manore nach Palghar, wobei sie insgesamt fast 50 Kilometer zu Fuß zurücklegten. Angeführt von Vinod Nikole, einem gewählten Mitglied der Legislative des Bundesstaates Maharashtra, skandierten die Demonstranten Slogans und sangen Lieder, während sie über die Autobahnen marschierten. Sie fordern die vollständige Umsetzung des Waldrechtsgesetzes (FRA) und des PESA-Gesetzes (Panchayat Extension to the Scheduled Areas) des Landes.