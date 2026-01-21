Mao-Film: Unterstützer gesucht!

Das Lebenswerk von Mao wird dabei gewürdigt und der antikommunistischen Verhetzung seiner Person wird entgegengetreten. Dafür werden Interessenten zur Mitarbeit gesucht, entweder im Filmstudio in Gelsenkirchen oder gerne auch von zu Hause aus.

Aktuell geht es um folgende Aufgaben:

Uns liegt eine Fülle von Filmmaterial vor. Innerhalb des Februars suchen wir Leute, die zu Hause Filmmaterial sichten und Inhaltsangaben in einer Tabelle machen, um gezielt damit arbeiten zu können. Das Zeitbudget bestimmt ihr selber.

Zwischen dem 15. und dem 28. Februar suchen wir Unterstützer, die für einige Tage in das Filmstudio der Mediengruppe Neuer Weg kommen. Dabei wird es darum gehen, Originalzitate von Mao in vorgefertigte Grafiken einzufügen. Man sollte etwas Vorkenntnisse im Umgang mit entsprechender Software haben.

Drittens suchen wir Spender, um diese aufwendige und wichtige Arbeit finanziell zu unterstützen! Einfach auf dasSpendenkonto der MLPD mit dem Stichwort Mao-Film überweisen: GLS-Gemeinschaftsbank: IBAN DE76 4306 0967 4053 3530 00

Gerne können sich auch Menschen mit Fachkenntnissen an uns wenden, die bei Grafiken, Animationen, Schnittarbeiten und Weiterem helfen können. Schülerinnen und Schüler können jetzt schon mal überlegen, in den Osterferien eine Woche Praktikum in der Videoproduktion zu machen.

Interesse?

Einfach schreiben an das Zentralkomitee der MLPD oder an oeffentlichkeit@mlpd.de