USA
Minneapolis: Anti-ICE-Demonstranten vertreiben Rassisten
Der Trump-Unterstützer und Rassist Jake Lang hatte für vergangenen Samstag in Minneapolis zu einer Kundgebung zur Unterstützung der ICE-Razzien aufgerufen und wollte öffentliche einen Koran verbrennen. Allerdings fand sein Aufruf nur wenige Unterstützer - jedoch sehr viele Gegner. Lang und seine Clique ergriffen die Flucht, während bis zu 3.000 ICE-Gegner organisiert von The People’s Action Coalition Against Trump, gegen die faschistische Politik von Trump demonstrierten. Für Freitag, den 23. Januar rufen die AFL-CIO-Gewerkschaften und viele andere Organisationen in Minneapolis zu einem Generalstreik in der Stadt auf. Hauptziel ist der Abzug der ICE-Agenten.