Minnesota: Aufstand und Generalstreik gegen ICE

Unter der Losung „ICE raus aus Minnesota. Keine Arbeit, keine Schule, kein Einkaufen“ rief ein breites Bündnis von Gewerkschaften, Anti-Rassismus- und Bürgerrechtsorganisationen, eine Religionsgemeinschaft sowie Studentenorganisationen am gestrigen 23. Januar zum Generalstreik auf. Trotz extremer Kälte von minus 29 Grad Celsius demonstrierten mindestens 50.000 in der Innenstadt von Minneapolis, einige Schätzungen sprechen gar von 100.000. Im ganzen Bundesstaat Minnesota, in dem die Zwillingsstädte Minneapolis und St. Paul liegen, wurden mehr als 700 Unternehmen bestreikt. Viele Demonstranten versammelten sich später in Innenräumen im Target Center, einer Sportarena in Minneapolis, mit einer Kapazität von 20.000, die mehr als halb voll war.

Bisheriger Höhepunkt des aktiven Massenwiderstands gegen Deportationen

Der politische Streik ist bisheriger Höhepunkt der sich seit dem Mord der ICE an Renée Good am 7. Januar entwickelnden Bewegung des aktiven Massenwiderstands. Renée Good, Schriftstellerin, Bewohnerin von Minneapolis und 37-jährige Mutter von drei Kindern, wurde im Auto kaltblütig ermordet. Bis heute wird der ICE-Mörder Jonathan Ross nicht angeklagt. Der Widerstand in den letzten Wochen entwickelte sich überall, wo die ICE-Terroreinheiten auftauchen: Informationsketten in Stadtteilen, Straßenblockaden, Kundgebungen, Demonstrationen, wie die von mehr als 10.000 am 10. Januar. Menschen, die von den ICE-Attacken bedroht sind, werden versteckt. ICE-Fahrzeuge mit Verschleppten am Wegfahren gehindert. Ganze Schulklassen stellten sich den faschistischen Terroreinheiten entgegen.

Überwältigte Stimmen vom Streik

Im Bericht des Workday Magazin1 kommen Teilnehmer des Streiks zu Wort: "Oh mein Gott, heute ist erstaunlich, überwältigend und sehr mächtig", sagt Feben Ghilagaber, ein Flughafen-Food-Service-Mitarbeiter und Steward für UNITE HERE Local 17. ​"Es war größer, als ich erwartet hatte, viel größer. Ich machte mir Sorgen um das Wetter, aber alle tauchten auf. Laut Ghilagaber gingen heute „viele“ Flughafenbeschäftigte in ihrer Gewerkschaft nicht zur Arbeit, um den Shutdown zu unterstützen.

Ein Elektriker und Mitglied von IBEW Local 292, der während des Marschs ein Schild mit der Aufschrift "Generalstreik ist ein Weg zur Gerechtigkeit" hielt, sagte, er sei "hier draußen, um die Rechte von Einwanderern zu unterstützen, jeden Amerikaner zu unterstützen". ​Ein 29-jähriger Bewohner von Minneapolis zur Zeitung: "Ich spreche für diejenigen, die heute nicht hier sein können, die sich verstecken, deren Herzschlag jedes Mal stockt, wenn die Türklingel geht."

Ein Bündnis von Gewerkschaften als Kern des Streiks

Der Streikaufruf wurde schon am 13. Januar unter von den großen lokalen Gewerkschaften in Minnesota beschlossen, darunter Amalgamated Transit Union (ATU) Local 1005. Sie vertritt 2400 Transport-Arbeiter von Minnesota schon seit 1933. Sie entstand im Zusammenhang mit dem Generalstreik von Minneapolis vom Mai bis August 1934, in dem am „Bloody Friday“ am 20. Juli 1934 von der Polizei auf Streikende geschossen wurde, wobei zwei getötet und 67 verletzt wurden.

SEIU Local 26, die Gewerkschaft der Beschäftigten von Immobiliengesellschaften in Minnesota, in der 8000 Hausmeister, Sicherheitsbeamte und Fensterreiniger organisiert sind. In ganz Nordamerika vereint SEIU 225.000 Mitglieder. UNITE HERE Local 17 ist Minnesotas Gewerkschaft im Gastronomie- und Hotelgewerbe und vertritt mehr als 6.000 Beschäftigte in Hotels, Restaurants, Sportanlagen, Kongresszentren und dem Flughafen in Minneapolis, Saint Paul und den umliegenden Vororten. Sie schreibt: „Wir sind stolz darauf, eine vielfältige Gewerkschaft zu sein, die sich aus Arbeitnehmern aus vielen Einwanderergemeinschaften zusammensetzt, die mehr als 17 Sprachen sprechen“ (2). St. Paul Federation of Educators Local 28 vereint ca. 3.700 Lehrer und Lehrerinnen, Bildungsassistenten und andere Fachkräfte in den Bildungseinrichtungen von St. Paul.

Nach dem Aufruf vom 13. Januar schlossen sich weitere lokale und regionale Arbeitsräte an. Am 20. Januar stimmte der Vorstand des Minnesota AFL-CIO, einer Föderation von mehr als 1.000 Gewerkschaften, die mehr als 300.000 Minnesota-Arbeiter vertreten, für den Streik. "Die fortgesetzte Besetzung, die Aktionen und die Taktik des ICE schaden den Gemeinden in ganz Minnesota und machen uns alle weniger sicher", sagte der Präsident des AFL-CIO in Minnesota, Bernie Burnham, in einer Erklärung (3).

So war der politische Streik, den viele kleine Laden- und Restaurantbesitzer durch Schließung ihrer Geschäfte unterstützten, Ergebnis, Bestandteil und Höhepunkt des sich entfaltenden aktiven Massenwiderstands und gab ihm das Rückgrat der Arbeiterklasse. Auch Mitglieder einer religiösen Organisation, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzt, beteiligte sich an der Blockade der Zufahrtsstraße des Flughafens. Sie wurden von der Polizei verhaftet.

Fluggesellschaften geraten in die Kritik

Bei der Kundgebung im Zentrum von Minneapolis wurden die Fluggesellschaften Delta und Signature Aviation für ihre logistische Unterstützung des ICE-Terrors kritisiert und gefordert, dass sie sofort den Transport von ICE-Agenten beenden. Redner der Koalition, die den Generalstreik organisierte, forderten, dass ICE Minnesota sofort verlässt und dass Jonathan Ross, der ICE-Agent, der Good erschossen und getötet hat, "rechtlich zur Rechenschaft gezogen wird". Sie forderten auch, dass ICE keine "zusätzlichen Bundesmittel ... im bevorstehenden Kongresshaushalt erhält, und ICE sollte wegen menschlicher und verfassungsmäßiger Verstöße gegen Amerikaner und unsere Nachbarn untersucht werden".

Die Mobilisierungen der Gewerkschaften beschränken sich nicht auf städtische Metropolregionen. AFSCME Council 65 - Minnesota, North Dakota und South Dakota zum Beispiel - vertreten Arbeiter in öffentlichen Dienstleistungen, gemeinnützigen Organisationen und im Gesundheitswesen im ganzen Staat und gaben eine Erklärung heraus, die die Koalition unterstützte, auch wenn sie keine Arbeitsniederlegung forderte. Solidaritätsaktionen fanden auch im ganzen Land statt, von Massachusetts über New York bis Chicago.

Der Generalstreikstreik im Bundesstaat Minnesota könnte so einen Wendepunkt im Kampf gegen den rasanten Übergang in die faschistische Diktatur der Trump-Administration einleiten.